Sean "Diddy" Combs recebe novas acusações de abuso sexual; advogados tentam ordem de silêncio

Por Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - Sean "Diddy" Combs foi alvo de sete novos processos de abuso sexual, e os advogados do cantor e empresário do rap pediram ao juiz que supervisiona o caso criminal de tráfico sexual contra ele que emita uma ordem de silêncio para as pessoas que o acusam e seus advogados.

As ações civis foram tornadas públicas no domingo e nesta segunda-feira por quatro homens e três mulheres que alegam supostas condutas irregulares de Combs em Nova York, Los Angeles e Las Vegas, datando desde 2000, mas principalmente em 2022, disse o advogado Tony Buzbee, que represente os autores da ação.