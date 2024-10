Rei Charles é hostilizado por senadora indígena australiana em Canberra

O discurso do premiê fez apenas uma referência passageira à causa republicana, que Albanese e grande parte de seu partido trabalhista de centro-esquerda apoiam.

"A Austrália que vocês conheceram inicialmente cresceu e evoluiu de muitas maneiras", disse ele. "No entanto, ao longo dessas décadas de mudança, nossos laços de respeito e afeto amadureceram - e perduraram."

Albanese arquivou os planos para um referendo sobre a transformação da Austrália em uma República depois que um referendo apoiado pelo governo para criar um órgão consultivo indígena foi derrotado no início deste ano.

A visita de Charles ao Parlamento australiano ocorreu após uma viagem ao Australian War Memorial, em Canberra, onde o casal real se encontrou com mais de mil simpatizantes, incluindo Hephner, uma alpaca de nove anos de idade, vestindo um terno com uma coroa no topo de sua cabeça branca e fofa.

Hephner, que recebeu o nome do fundador da Playboy, Hugh Hefner, esperou durante horas ao lado do proprietário Robert Fletcher e de longas filas de outras pessoas do lado de fora do memorial para ter a chance de cumprimentar o casal real em seu passeio de um dia pela capital.

"Ele tem muitas roupas e esta é uma que guardamos especificamente para hoje", disse Fletcher. "Um rei encontra outro rei."