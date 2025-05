Lady Gaga escreve recado em Livro de Ouro do Copacabana: 'Não esqueceremos'

Recado seguiu: "Agradecemos sua gentileza e vamos sentir saudades do povo do Brasil. Com amor, Lady Gaga e Michael Polansky". O nome do empresário Michael Polansky, 46, que é noivo da cantora, foi assinado por ele mesmo.

Livro de Ouro do Copacabana Palace tem mensagens de nomes importantes no cenário artístico e político mundial: como rei Charles 3º, Madonna, Kate Moss, Nelson Mandela e Walt Disney.