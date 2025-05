Bad Bunny pisa no Met Gala e vira meme das redes: 'Chico Bento Hipster'

Ida do porto-riquenho Bad Bunny ao Met Gala virou memes nas redes sociais.

O que aconteceu

Cantor usou um look Prada com um chapéu tradicional de seu país. "Meu amigo Anthony, com a equipe da Prada, mixou elementos da marca com o chapéu sombrero de Porto Rico. Eu acho que estou bonito", contou durante a live da Vogue.

Fãs brasileiros, no entanto, compararam o look ao do personagem Chico Bento, membro da Turma da Mônica. "Bad Bunny servindo o look Chico Bento Hipster no Met Gala", escreveu uma pessoa no X. "Ele indo com o chapéu do Chico Bento pro Met para ver se conquista fãs aqui", publicou outro. "Passando mal com o povo chamando o Bad Bunny de Chico Bento", disparou um terceiro.