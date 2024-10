'Me beijou à força': vítima de bilionário Al-Fayed relata abuso sexual

Al-Fayed impôs como condição para a suposta ajuda que Cheska dormisse com ele, relatou a vítima. "No primeiro dia não tinha nada para fazer. No segundo ele me chamou e disse que poderia me ajudar porque o filho mais velho fazia cinema em Hollywood. Acreditei. Uma semana depois ele me chamou para o apartamento dele com a desculpa de fazer um portfólio, mas não tinha mais ninguém lá. Ele me beijou à força e disse: 'ajudo sua carreira, mas só se você dormir comigo'".

Depois desse episódio, Cheska afirma que foi embora e nunca mais retornou para o emprego na empresa de Al-Fayed. Ela denunciou o bilionário na Justiça britânica e recorda que seu primeiro advogado a aconselhou a desistir da acusação porque ela "não teria chances" contra o magnata.

Em 2017, Cheska aceitou expor o rosto publicamente na TV britânica para denunciar o episódio de abuso praticado por Al-Fayed. Na época, o bilionário prestou depoimento, mas negou as acusações. Ele não chegou a ser condenado.

Novas denúncias de abuso contra Al-Fayed. Os novos casos vieram à tona após a exibição do documentário da BBC "Al Fayed: Predator at Harrods". Após o documentário, dezenas de mulheres apresentaram denúncias similares contra o empresário.

"Cultura de medo" e acusações desprezadas

Al-Fayed, que foi dono da Harrods, escolhia as vítimas entre as funcionárias da loja de departamentos. Segundo a BBC, Al-Fayed visitava a loja e promovia as funcionárias que considerava atraentes para cargos em seu escritório. Os abusos teriam acontecido nos escritórios da Harrods, nos imóveis de Fayed e em viagens internacionais, inclusive no Hotel Ritz, em Paris, do qual também era dono.