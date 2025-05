Esposa resgata registro de Bruce Willis em seu único Met Gala: 'Que gato!'

Emma Heming, 46, resgatou uma foto que tirou ao lado do marido, Bruce Willis, 70, na única ocasião em quando estiveram juntos no Met Gala.

O que aconteceu

Na imagem, a modelo aparece sorridente e estilosa ao lado do ator, que vestia na ocasião um smoking e uma gravata borboleta. "Meu Met-date. Que gato!", escreveu ela na legenda da publicação, compartilhada nos stories de seu Instagram.

Emma e Bruce marcaram presença na edição de 2009 do Met Gala. O tema do evento naquele ano foi "The Model as Muse: Embodying Fashion" ("A Modelo como Musa: Incorporando a Moda", em tradução livre).