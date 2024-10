"The Stimming Pool" repensa produção de filmes por meio de lentes neurodivergentes

"É a nossa maneira de assumir o controle da nossa própria história e da nossa própria narrativa", disse Georgia Bradburn, membro do coletivo e codiretora da produção, à Reuters.

"Nós nos afastamos das estruturas neurotípicas do cinema com a linearidade e o alinhamento dos personagens e todas essas coisas... É mais sobre... essas histórias e narrativas extensas que fazem sentido a partir de um ponto de vista autista do mundo."

As histórias incluem uma que segue uma mulher que faz um teste de rastreamento ocular e outra de um fã de filmes B que quer fazer um filme sangrento.

O filme também foca na estimulação (stimming em inglês) -- ações repetitivas, incluindo balançar ou mover as mãos, que as pessoas podem usar para canalizar energia ou se expressar.

"A estimulação tem tido conotações negativas devido à forma como o autismo e a deficiência têm sido patologizados como algo que é uma espécie de comportamento ruim ou algo que precisa ser suprimido", disse Bradburn.

"Muitas pessoas autistas aprenderam a mascarar seus estímulos e a se sentirem contidas, e uma grande âncora para 'The Stimming Pool' e o objetivo que queríamos criar com esse filme era como mostrar o afrouxamento dessas restrições."