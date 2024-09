Kate Winslet se transforma em uma modelo que virou fotógrafa de guerra em "Lee"

Suas imagens da guerra e das consequências dos campos de concentração, e por ser uma pioneira correspondente de guerra mulher, acabaram solidificando o lugar de Miller na história após o trabalho da fotojornalista ressurgir depois de ter sido esquecido por algum tempo.

Winslet disse que, se não fosse pelo filho de Miller, Antony Penrose, a maioria das pessoas não conheceria o trabalho da falecida fotógrafa.

"Ele foi ao sótão da Farleys House, onde ela viveu e morreu, e encontrou 60.000 negativos e impressões que ela havia colocado em velhas caixas de papelão de feijão cozido Heinz e Daz, que ela havia escondido no sótão em uma tentativa de esquecer", disse.

"Assim como muitas pessoas que sofreram traumas após a guerra, elas só queriam colocá-los de lado e nunca mais falar sobre eles", acrescentou.

O filho de Miller escreveu uma biografia chamada "The Lives of Lee Miller" (As vidas de Lee Miller) em 1985, na qual "Lee" se baseia.

"Nos momentos em que eu pensava: 'Oh, meu Deus, não consigo fazer isso', eu pensava: 'Tenho que fazer isso pelo Tony, OK. Tenho que continuar fazendo isso pelo Tony'", disse Winslet.