Museu Britânico explora redes comerciais das "Rota da Seda" em nova exposição

"Estamos mostrando que não se tratava apenas de seda e especiarias... mas também de pessoas, objetos e ideias, que às vezes se deslocavam por grandes distâncias, não apenas por terra, mas também por mar e rio, e que as trocas ocorriam em todos os contextos."

Os destaques incluem objetos emprestados da Ásia Central, caso de um grande mural encontrado no salão de recepção de uma casa aristocrática em Samarkand, no Uzbequistão, e uma xícara de prata dourada do Galloway Hoard, emprestada pela Escócia.

A exposição "Silk Roads" abre na quinta-feira e ficará em cartaz até fevereiro.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)