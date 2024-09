"Xógum" ganha prêmio de melhor drama e "Hacks" surpreende em comédia no Emmy

Por Lisa Richwine e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", um épico histórico arrebatador ambientado no Japão imperial, conquistou o prestigioso troféu de melhor série dramática no Emmy Awards de domingo, e "Hacks" derrotou o então campeão de comédia "O Urso" na premiação mais importante da televisão.

Uma história de maquinações políticas, "Xógum" também ganhou prêmios de atuação para Hiroyuki Sanada e Anna Sawai, os primeiros atores japoneses a vencer em suas categorias. A série recebeu 19 prêmios no total, um recorde para uma única temporada de um drama.