"Amando e sendo amada": princesa Kate se diz grata por ter concluído quimioterapia

"Com humildade, também coloca você face a face com as suas próprias vulnerabilidades de maneira que você nunca pensou antes e, com isso, dá uma nova perspectiva sobre tudo."

"Esse período nos lembrou, William e eu, a refletir e a sermos gratos pelas coisas simples e importantes na vida, que tantos de nós não damos valor. De simplesmente amar e estar sendo amada."

Kate disse ainda que ela e William estão gratos pelas mensagens de apoio de todas as partes do mundo, e acrescentou estar ansiosa para voltar às funções públicas quando puder, ainda que para esse ano a sua lista de tarefas deva continuar leve.