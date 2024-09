O filme segue uma equipe de médicos enquanto eles coletam corpos no campo de batalha, caindo em prantos quando três integrantes de sua unidade retornam em sacos pretos.

No entanto, mostra apenas breves vislumbres dos combates reais e não dá qualquer noção da destruição que as forças de Moscou infligiram à Ucrânia, com um dos soldados rejeitando como "impossíveis" as acusações de que as tropas russas cometeram crimes de guerra.

Trofimova disse que não viu sinais de crimes de guerra durante o seu tempo perto do front.

"Acho que na mídia ocidental é a isso que os soldados russos estão associados neste momento, porque não havia outras histórias. Esta é outra história", disse ela.

"Esta é a minha tentativa de ver através da névoa da guerra e ver as pessoas pelas pessoas."

(Reportagem de Crispian Balmer)