Daniele Hypolito, João Pedro e Maike se defendem no 13º Paredão do BBB 25

João Pedro. "Confesso que minha perna tá até bamba, mas vamos de cabeça erguida, com fé. Vim em busca de dois sonhos: um, de entrar com meu irmão, a pessoa mais importante da minha vida. E o outro é ajudar minha família. Me ajuda a ficar, pelo amor de Deus!

Maike. "Eu vim pra cá com a cara e com a coragem, com meus medos, com meus anseios, mas vim enfrentar tudo que o BBB nos traz. Aqui é uma realização de um sonho e preciso muito continuar esse sonho. Vim pra lutar pela minha família, pra lutar por mim, pra tentar aposentar minha mãe e para mostrar que quem veio de quebrada, de comunidade, de favela de SP, pode conseguir e deve sonhar muito alto nessa vida!"

