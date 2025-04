'Vale Tudo': Raquel flagra Maria de Fátima humilhada no chão da rua

Nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo), Raquel (Taís Araújo) flagra Maria de Fátima (Bella Campos) jogada no chão da rua.

O que vai acontecer

A vilã será passada para trás por César (Cauã Reymond), que rouba seu dinheiro e lhe dá um perdido. Maria de Fátima continuará morando no apartamento no Leblon com Franklin (Samuel Melo).