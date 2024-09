Princesa da Noruega se casa com guru espiritual dos EUA em meio a polêmicas

OSLO (Reuters) - A princesa Martha Louise da Noruega se casou com seu parceiro de longa data, o guru espiritual norte-americano Durek Verrett, neste sábado, em uma cerimônia com a presença do rei norueguês e outros membros da realeza, mas marcada pelo que os críticos viram como comercialização do evento.

O casamento foi o ápice de três dias de festividades para homenagear Martha Louise, 52, quarta na linha de sucessão ao trono, e Verrett, 49, um autointitulado xamã da Califórnia, depois que o casal anunciou seu relacionamento em 2019.

O casal foi acompanhado na pitoresca cidade de Geiranger, no oeste do país, por membros da realeza da Suécia e da Noruega, além de amigos, influenciadores das redes sociais e celebridades norueguesas.