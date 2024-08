Taylor Swift se prepara para retorno emocionante a Londres após ameaça terrorista

Tay-gating, a prática de se reunir do lado de fora de um show de Taylor Swift sem ingresso, como milhares de pessoas fizeram em Munique no início do verão no Hemisfério Norte, não será permitida, pois as autoridades tentam reduzir as vulnerabilidades mais difíceis de controlar do lado de fora do local.

Os fãs em Wembley passarão por detectores de metal e só poderão levar uma bolsa pequena. Recipientes de vidro e metal, laptops e guarda-chuvas estão proibidos.

"Qualquer pessoa que estiver do lado de fora do estádio será levada pela segurança", disse Wembley em seu site.

Swift, 34 anos, disse anteriormente que seu maior medo era o risco para seus fãs depois de dois ataques em eventos musicais em 2017 -- um tiroteio em Las Vegas e um atentado suicida em um show de Ariana Grande em Manchester, Inglaterra, que provocou uma reformulação na forma como as autoridades britânicas policiam grandes shows.

Ela disse que os ataques a deixaram "aterrorizada" com as turnês e a levaram a tomar medidas adicionais de planejamento e segurança.

"Temos que viver com coragem para nos sentirmos realmente vivos, e isso significa não sermos governados por nossos maiores medos", disse ela em 2019.