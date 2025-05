Daniela Beyruti anuncia que Íris Abravanel fará pausa na carreira

Daniela também comentou sobre o impacto emocional da perda do pai e como isso influenciou até no slogan da emissora. "Somos a TV mais feliz do Brasil, graças a Deus. Mas eu não consegui colocar esse slogan este ano, porque ainda tem uma dorzinha no nosso coração. Então a gente falou: 'Vamos ser a TV mais querida do Brasil'. E isso eu acho que combina com a gente", disse.