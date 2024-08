Gravação de clipe musical em praia de Ibiza deixa Katy Perry em maus lençóis

MADRI (Reuters) - A diversão em uma praia espanhola em seu novo clipe musical "Lifetimes" pode deixar a estrela pop norte-americana Katy Perry, famosa por "The One That Got Away", em maus lençóis após as autoridades abrirem um inquérito sobre a filmagem supostamente não autorizada em Ibiza.

O Departamento de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente Natural das Ilhas Baleares disse nesta terça-feira que a empresa de produção responsável pela gravação do vídeo em Ibiza, famosa por suas praias e vida noturna agitada, não havia solicitado autorização.

"É por isso que foram iniciadas ações preliminares de investigação", disse em um comunicado.