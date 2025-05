Virada Cultural Literária terá Itamar Vieira Junior, Bruna Lombardi, Karnal e mais

São quatro mesas de conversa no sábado, 24, e uma com início à meia-noite de domingo, 25. Durante a madrugada, acontecem slams e recitais com vozes poéticas emergentes. O dia amanhece com a exibição do documentário O Avô na Sala de Estar: A Prosa Leve de Antonio Candido, e um café da manhã literário.

Ao longo do domingo, 25, acontecem mais sete mesas. A programação encerra com uma entrevista da jornalista Joyce Ribeiro com o escritor Itamar Vieira Junior, conversa que abordará memória, território, resistência e o lugar da literatura na reinvenção do Brasil profundo.

O evento também terá atividades paralelas como sessões de autógrafos, feira de troca de livros, instalações sensoriais e projeções de vídeo na fachada da Biblioteca. Para mais informações e detalhes da programação acesse o site oficial.

A Virada Cultural 2025 marca a 20ª edição do megaevento paulistano. Mais de mil atrações serão distribuída em todas as regiões da cidade. Entre os shows, realizados em 21 palcos, estão artistas como Iza, Alceu Valença, Sepultura, João Gomes, Vanessa da Mata e vários outros.

Virada Cultural Literária 2025: veja a programação completa

Sábado, 24 de maio