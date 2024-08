Habilitação de Justin Timberlake é suspensa, mas artista diz ser inocente

A audiência foi virtual. O artista está na Europa para uma turnê mundial de seu novo álbum: "Everything I Thought It Was".

Durante a audiência, o magistrado ameaçou silenciar o advogado de Timberlake, Edward Burke, depois de comentários feitos por ele à imprensa após a reunião anterior da corte, em 26 de julho, de acordo com a NBC News. A emissora afirmou que o juiz considerou que as palavras do defensor eram “uma tentativa de envenenar a ação antes mesmo de ela começar”.

Em julho, Burke afirmou que o cantor não estava embriagado e que não deveria ser preso: “A polícia cometeu vários erros significativos nesse caso. Estamos confiantes de que aquela acusação, a criminal, será rejeitada”.

Timberlake, que tem 43 anos, foi preso em 18 de junho em Long Island, onde estava dirigindo sua BMW após a meia-noite.

Ao ser parado pela polícia, seus olhos “estavam cheios de sangue e vidrados, e um forte odor de bebida alcoólica emanava de seu hálito", dizem documentos judiciais. "Ele não conseguia dividir a atenção, tinha um pé instável e foi mal em todos os testes-padrão de sobriedade.”

Timberlake afirmou ao policial que tinha bebido um martíni antes de dirigir, e se recusou a soprar no bafômetro.