Vinícius rebate críticas por assumir bissexualidade no BBB 25: 'Nada a ver'

Ele também criticou aqueles que enxergam com maus olhos sua maneira de amar e exercer sua sexualidade. "A diferença é altamente apontada pelas pessoas. Todo mundo acha que você tem que viver de uma forma, que você tem que conduzir sua forma baseada no que o outro acredita — sendo que o mais importante é cada um tomar conta da sua vida, lavar suas roupas e trabalhar para pagar suas contas no final do mês."