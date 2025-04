De José Loreto a Milton Nascimento: 8 famosos diagnosticados com diabetes

Nascimento sofre com Parkinson, doença descoberta há dois anos, mas também tem diabetes. O quadro clínico do ícone da música brasileira impôs algumas limitações ao artista, que se aposentou dos palcos, conforme explicou o filho dele, Augusto Nascimento, em entrevista ao Jornal Nacional.

Isso vem trazendo limitações com a idade e com a questão da diabetes. Mas, em paralelo, ele está feliz com a vida e envolvido com todas as homenagens e honrarias que tem recebido.

Paula Toller

Paula Toller Imagem: Divulgação/@paulatoller

Toller fez uma série de mudanças ao descobrir a doença, entre as quais eliminar o açúcar de sua dieta. A cantora admitiu que inicialmente "foi um baque", mas que hoje tem a "sensação de ser mais saudável" por ter redobrado os cuidados com sua saúde, como a prática de exercícios, explicou no programa Encontro.