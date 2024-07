Príncipe Harry diz que processos contra imprensa britânica são "peça central" em rompimento familiar

Harry já havia se referido aos processos judiciais como sua "missão". Ambas as editoras negam as alegações e estão lutando nos processos, que estão sendo movidos por Harry e outros.

"Acredito que, do ponto de vista do serviço e quando se está em uma função pública, essas são as coisas que deveríamos fazer para o bem maior, mas estou fazendo isso por minhas razões", disse ele à ITV.

"Para mim, a missão continua, mas isso causou... parte de uma ruptura", acrescentou.

Harry culpa a mídia britânica pela morte de sua mãe, a princesa Diana, em um acidente de carro em 1997. Ele também acusou os jornais britânicos de ataques hostis e racistas contra sua esposa norte-americana Meghan, os quais foram citados como um fator em sua decisão de deixar as funções reais e se mudar para a Califórnia em 2020.

(Reportagem de Sam Tobin)