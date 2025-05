Myrian Rios aponta erro médico após passar mal: 'Gravíssimo'

A atriz Myrian Rios, 66, relatou que foi vítima de um erro médico após passar mal e procurar atendimento.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado na manhã de hoje, a artista explica que teve um mal-estar no último sábado, durante a apresentação da peça "Aluga-se Um Namorado". Vendo que a sensação de tremedeira e boca seca não passava, a atriz decidiu ir até um hospital no Rio de Janeiro.

No local, Myrian passou por exames de urina, sangue e teste para Covid. "O médico disse que eu estava com infecção urinária e pneumonia. E me passou uma receita do medicamento. Fui correndo na farmácia com meu filho, compramos o medicamento. Fui para o espetáculo", afirmou.