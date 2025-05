Kamila Simioni corrige bumbum após complicações com hidrogel: 'Está lindo'

A empresária e influenciadora Kamila Simioni, conhecida por sua participação no reality "A Fazenda 15", revelou em suas redes sociais que passou por mais um procedimento estético, desta vez, para corrigir uma assimetria nos glúteos provocada pelo uso de hidrogel clandestino no passado.

O que aconteceu

Simioni explicou a situação para os seguidores. "Depois de quase 10 anos de espera, vivi um recomeço. No passado fiz um procedimento no bumbum, que usou produto clandestino e colocou em risco a minha vida. Vivi uma dor silenciosa por uma década. Agora fiz a correção no meu bumbum com o PMMA e estou muito feliz com o resultado. Meu bumbum está lindo", revelou a influenciadora.

O procedimento feito por Kamila foi uma reconstrução intramuscular definitiva. Segundo ela, a decisão de realizar a correção só foi tomada após uma série de exames detalhados, que ajudaram a identificar os danos causados anteriormente. A escolha pelo PMMA foi feita com acompanhamento médico, e Kamila afirma estar satisfeita com o resultado estético e aliviada com o fim de um ciclo marcado por dor e insegurança.