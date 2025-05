Se eu achar uma mala cheia de dinheiro, é meu? ChatGPT responde

Essa reação de Raquel foi um debate entre Chico e Bárbara, que se questionaram o que fariam diante de tanto dinheiro. Para Saryne, Raquel teve uma reação mais perto da realidade —de surpresa.

Acabou que foi real. Eu não consigo me imaginar abrindo uma mala e vendo tanto dinheiro. Eu não sei qual seria minha reação, e eu acho que a gente cobra algumas atitudes, mas na hora do vamo ver, o mais real é você ficar na dúvida do que fazer

Bárbara Saryne

Chico apela para a inteligência artificial para descobrir se embolsar uma grana encontrada é um ato criminoso ou não. O ChatGPT aconselha levar o dinheiro para a polícia, e até identificou que a trama descrita pelo apresentador do UOL é digna de novelão da Globo.

