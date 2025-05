Ex-coelhinha da 'Playboy' tinha nojo de sexo grupal: 'Tinha muito medo'

Holly ainda contou que odiava as sessões de sexo grupal no quarto de Hefner. "Aquilo foi nojento. Eu odiei. Deixei bem claro que odiava. As mulheres queriam acabar o sexo o mais rápido possível porque não estavam a fim", disse em papo no podcast "In Your Dreams".

A influenciadora comparou a mansão Playboy com a cientologia. "Sinto que havia uma espécie de mentalidade de culto entre muitas pessoas que cercavam Hef. Você não podia dizer algo ruim sobre ele sem ser, tipo, excomungado. Na cientologia, chamam de pessoa repressiva quando alguém vai contra a igreja. E eu meio que senti que fui tratada dessa forma".