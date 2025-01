Camilla e Thamiris choram após Big Fone no 'BBB 25': 'Covardia'

Camilla e Thamiris caíram no choro no Big Brother Brasil 25 após ouvirem comentários feitos sobre elas no almoço do Big Fone. Após Eva atender o telefone nesta quarta-feira, 29, ela e sua dupla, Renata, convidaram Maike e Gabriel e Joselma e Guilherme para acompanhá-las na refeição, que foi exibida aos outros participantes do reality show.

A dinâmica exigiu que as três duplas decidissem, em consenso, duas pessoas para trocar de quarto, uma pessoa para ficar fora do show desta quarta-feira e duas pessoas que ficarão amarradas por tempo indeterminado.

As irmãs começaram a chorar ao serem consideradas para ficarem amarradas. Maike foi contra a ideia de amarrar Camilla porque ela cozinha para os brothers. "Isso é covardia", disse Camilla.