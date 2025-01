Karla Sofía Gascón limita interações no X após comparar crítica a 'Emilia Pérez' com Holocausto

A atriz Karla Sofía Gascón, protagonista do longa Emilia Pérez, causou alvoroço nas redes sociais após um comentário que comparava as críticas ao filme com o Holocausto.

Em um post nas redes sociais, Gascón, que fez história como a primeira mulher trans indicada ao Oscar de Melhor Atriz, afirmou: "Cuidado para não continuar ignorando o discurso de ódio, foi assim que começaram na Alemanha e acabamos nos campos de concentração".

A declaração foi recebida com indignação por muitos internautas, que acusaram a atriz de banalizar o genocídio nazista e sua gravidade histórica.