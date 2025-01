BBB 25: Vitória Strada elogia ex-noiva e revela que a quer na sua vida pra sempre

Reflexão sobre amor e sexualidade

Durante a conversa, Vitória também compartilhou suas reflexões sobre sua sexualidade e como lidou com a repercussão de sua relação com Marcella.

"Até então eu sempre tinha namorado homens, mas eu me apaixonei. Lidei com isso na maior naturalidade possível. Muita gente falou: 'Não era hétero?'. Eu me apaixonei, pode acontecer", declarou a atriz que atualmente namora com o ator Daniel Rocha.

Strada também comentou sobre os questionamentos que recebeu ao se assumir publicamente. "Já me perguntaram se eu perdi algum papel ou oportunidade por me assumir. Cara, nem penso nisso. Tô tão vivendo a minha verdade", afirmou.