Dieguinho: Globo deve dar fim à 'mordomia' para evitar novo fracasso no BBB

A Globo precisa adotar algumas mudanças no formato do Big Brother Brasil para que o reality volte a empolgar o público em 2026, opinaram Dieguinho e Dantinhas no Central Splash.

Para o Dieguinho, um dos erros do BBB 25 foi a quantidade de prêmios distribuídos aos participantes. Além do valor final, que beira os R$ 3 milhões, a emissora também deu casas e valores em dinheiro e por aí vai. Dantinhas concordou com o apresentador.