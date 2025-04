Astro de 'Você' desabafa sobre dismorfia corporal: 'Odiava meu corpo'

A pressão pela "aparência perfeita" aumentou quando Penn entrou no mundo artístico. "Saindo da depressão e do isolamento, houve um período em que eu estava propositalmente pulando — e sendo empurrado — para esse mundo em que quanto mais eu fosse convencionalmente bonito, mais bem-sucedido eu poderia ser, mais eu poderia ter valor", recordou.

Essa sensação ficou ainda mais forte quando o artista viveu Dan Humphrey no seriado teen "Gossip Girl". "O que era aquela série além de estética? Essa era sua marca, a aparência de todos nós. Eu particularmente não amava o aspecto superficial de celebridade como eu era visto", assumiu ele.

Penn quase desistiu de ser ator, mas sua espiritualidade o ajudou a lidar com suas questões com a aparência. "Foi isso o que me permitiu perseverar apesar da desilusão, de todas as coisas com as quais eu estava lutando, e aí voltar para tudo isso, mas com uma espécie de transformação interior", contou.