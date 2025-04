Leão: Davi Brito ainda não aprendeu que é famoso e pede pra virar polêmica

Davi Brito se tornou alvo de novas polêmicas nas últimas semanas. Ele anunciou que seria pai, depois contou que a então namorada, Adriana Paula, havia perdido bebê. O campeão do BBB 24 também foi parado por uma blitz em Salvador, na Bahia. Durante o Splash Show, Leão Lobo e Yas Fiorelo analisam os últimos acontecimentos na vida dele.

Após a repercussão do problema de Davi no trânsito de Salvador, ele usou as redes sociais para desabafar, dizendo que estava cansado de ter seu nome atrelado a polêmicas. Na ocasião, ele estava dirigindo e gravando um vídeo para o Instagram —o que também infringe leis de trânsito.