David Lynch mudou a história da TV com 'Twin Peaks', e você pode assistir à série de graça

O conteúdo roda com alguns anúncios, mas nada que atrapalhe demais a experiência. Além disso, os 30 episódios (8 da primeira temporada e 22 da segunda) podem ser vistos em inglês ou em português na versão dublada original, do estúdio Herbert Richers, e também com legendas.

Para quem quiser assistir no computador, basta digitar Mercado Play no seu buscador e abrir o site da plataforma. Já pelo celular, é preciso acessar o app do Mercado Livre, acessar o menu, e clicar na opção Mercado Play. Na TV, é preciso espelhar o conteúdo do computador ou celular.

A história de 'Twin Peaks'

A primeira temporada de Twin Peaks foi ao ar em 1990 - o episódio piloto foi exibido em 8 de abril. A série chegou a ser uma das mais assistidas dos Estados Unidos, no horário nobre das quintas-feiras, dividindo as atenções com a aclamada sitcom Cheers. O mistério em torno do assassinato da jovem Laura Palmer, interpretada por Sheryl Lee, rodou o país.

No Brasil, a série chegou a ser exibida nas noites de domingo, pela TV Globo, em 1991, depois do Fantástico. O horário ruim prejudicou a audiência e, por fim, a série foi tirada do ar.

Por diferenças criativas, Lynch abandonaria o projeto no segundo ano e Frost, sozinho, segurou o rojão que era a questão da identidade do assassino. A figura, responsável por desencadear os acontecimentos da trama, também foi o epicentro da desavença entre os dois criadores da série. Lynch não queria revelar o autor do crime. Frost, sujeito com bagagem na TV, entendia a descoberta da identidade do assassino como algo crucial para o seguimento do seriado.