Filho de Carol Dieckmann em 'Vale Tudo', ator mirim fazia lives na pandemia

Em conversa com Splash, Lilian Moro, mãe do ator, lembra trajetória. "Quando ele começou a querer fazer lives, eu ainda perguntava: 'Você quer conversar um pouquinho antes para a gente pensar o que você vai falar?' E ele: 'Não, na hora eu vejo'. E ele ia interagindo numa boa ao vivo. As pessoas começaram a falar: 'Olha, bota esse menino num curso de teatro'. Levamos para a Agência Cintra, depois para o curso de teatro e, agora, também está fazendo Tablado... Lembro que ele falou ao sair da primeira aula: 'Agora, posso ser muito mais criativo'. Isso me marcou".



Na série "Reis", da Record, ele atuou em duas temporadas com personagens diferentes, Asa e Absalão. "Fiz a sexta e sétima temporada de 'Reis'. Como Absalão, eu tive que colocar mega hair. Tinha que ir para o jiu-jitsu, escola, para todos os lugares com aquele cabelo louco. Foi um desafio que enfrentei para acostumar, porque doía um pouquinho quando dormia, levava uma cola no cabelo, mas foi tranquilo"

Também foi Daniel na série "Até onde ela vai", lançada em 2024 pela Universal Video e Record. Além disso, participou de peças "Milkshakespear" (2022) e "Artimanhas de Molière" (2023), de Cristina Bethencourt, e do filme "1, 2, 3, Testando" (2024), dirigido por Luan Moreno.

Fazendo 'Reis', a preparadora Andrea Avancini me ajudou muito a entender a diferença de teatro para cinema e TV. Parece pequena, mas é muito grande a diferença, porque no teatro você tem que falar alto, projetar sua voz e fazer mais gestos. Na televisão, você tem que mostrar mais o seu olhar, sabe? Não é para ter tantos gestos assim. Essa foi uma das dificuldades em separar teatro com audiovisual no início. Miguel Moro

Para o futuro, Miguel quer continuar estudando teatro e a língua inglesa para atuar no exterior. "Gosto dos filmes de Hollywood. Estudo inglês e quero, quem sabe, um dia eu fazer algum filme lá fora. Mas o meu foco é mais no agora mesmo".