'Vale Tudo': Cecília não morre em 2025 e corrige apagamento LGBT, diz atriz

Na avaliação da atriz, a versão adaptada por Manuela Dias corrige um "apagamento" que a personagem sofreu na primeira versão. Na primeira cena de Cecília e Laís já fica evidente que elas são um casal, o que a atriz classifica como "um grande avanço". "Em 1988, elas eram meio amigas, e você deduzia que existia alguma coisa ali. Hoje em dia, na primeira cena, elas verbalizam: 'Meu irmão não entendeu até hoje que eu sou casada com ela há 10 anos'."

Maeve afirma que é trabalho da novela e dos artistas colocar luz sobre as histórias LGBTQIA+, com muito respeito e cuidado, apesar da resistência na TV aberta. "O público da novela das nove é gigante. Existem muitos Brasis coexistindo. A gente avança em muitos sentidos, mas com consciência de que tem de se aproximar com integridade, beleza, alegria e cuidado para poder se comunicar com todos os públicos."

E, em 2025, vai ter beijo entre as duas personagens? "Isso é um grande mistério. Veja só: em 2025, depois dos casais héteros fazerem as maiores safadezas, estamos aqui nos perguntando se vai ter um beijinho. Vamos ver, estou dando um passo de cada vez. Falamos que somos casadas, vamos adotar uma criança, seremos muito amorosas em cena e quem sabe não rola um beijinho?"

Lorena Lima, minha companheira de cena, uma grande atriz, e eu temos trabalhado com muito cuidado com o Paulinho [Silvestrini, diretor artístico], a Manu e a equipe para fazer essas personagens... 'A gente quer viver', como diz o refrão da música 'Barato Total', tema delas.

Maeve Jinkings

Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Quem é Maeve Jinkings

A atriz nasceu em Brasília, mas cresceu em Belém, capital do Pará, onde ela afirma existir "uma sensação de isolamento do resto do país". "Muitas coisas que me alimentaram e que me fizeram desejar ser atriz naturalmente passavam na TV, inclusive em novelas como 'Roque Santeiro', 'Pedra Sobre Pedra' e 'Vale Tudo'. Assisti 'Vale Tudo' com dez anos e me marcou demais."