Discreto e noivo de Manu Gavassi: Jullio Reis é Cazuza em 'Homem com H'

Apesar da exposição natural da carreira, Jullio é bem discreto sobre a vida pessoal. Seu Instagram, com 58 mil seguidores, revele pistas do romance com Manu por apelidos carinhosos como "momô", "tutu" e "amor da minha vida".

O casal se conheceu em 2021 e começou o romance após sete horas ininterruptas de conversa na primeira ligação. Os dois oficializaram o noivado em maio de 2024, durante uma viagem ao Japão. "Com você, a vida é infinitamente melhor", declarou Manu na ocasião.

Manu Gavassi e o noivo Jullio Reis Imagem: Reprodução/Instagram

Cazuza

Reis conversou com Splash sobre fazer Cazuza em "Homem com H" e como o personagem entrou em sua vida pessoal. "Fui mais afetado durante a preparação. É durante a construção que você mergulha muito no ambiente de casa, o ambiente em que estuda o texto, em que faz a pesquisa. Às vezes, as coisas dão uma embaralhada."

Ele garante, no entanto, que uma vez fora do filme ele deixa o personagem também. "Ou você corta o cabelo ou tira a maquiagem. É preciso dar uma mudada. Ficam uns registros, uns cacos, mas que com o tempo vai se esvaindo. Conforme você vai vivendo a sua vida, vai voltando para sua rotina, para sua casa, para os seus cuidados, eu acho que isso vai diluindo. É importante a gente ter essa temperança."