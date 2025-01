'BBB 25': Gracyanne Barbosa revela que não come chocolate há 20 anos

Na madrugada desta terça-feira, dia 14, durante a Prova de Resistência do BBB 25, Gracyanne Barbosa fez uma revelação que deixou os confinados e o público intrigados: ela não come chocolate há 20 anos. Durante um bate-papo com Victória Strada, Diego Hypólito e Gabriel sobre como será sua festa quando for líder da semana, a musa fitness explicou que seu corpo já se adaptou à ausência do doce e que a única exceção é a versão saborizada em whey protein.

"Quanto tempo tu não vê um chocolate?", perguntou Strada. "Tem 20 anos", respondeu Gracyanne. "Porque tu não gosta ou é restrição?", questionou Gabriel. "Acostuma", respondeu a musa fitness.

Gracyanne ainda revelou qual será o tema da festa caso conquiste a liderança da casa: fitness e dança. Em dupla com a irmã Giovanna, a modelo deixou a prova após quase três horas de resistência.