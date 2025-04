Neymar prepara surpresa e faz declaração em aniversário de Bruna Biancardi

Neymar compartilhou nas redes sociais as homenagens que fez para Bruna Biancardi, que completa 31 anos nesta terça-feira, 31. O jogador armou uma surpresa para a noiva ainda durante a madrugada, e a presenteou com flores, um jantar especial e as palavras "Feliz Aniversário" escritas com pétalas de rosa no chão de sua mansão.

Mais tarde, o casal apareceu em um vídeo ao lado da filha Mavie, de um ano, colocando a mão na massa e fazendo e decorando juntos um bolo de aniversário. A influenciadora digital, vale lembrar, está grávida de Mel, sua segunda filha com o atleta.

Depois das comemorações, Neymar compartilhou uma foto na rede social e escreveu: "Parabéns, linda... você merece todas as melhores coisas desse mundo! Te amo."