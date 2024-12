Minissérie brasileira 'A Fórmula' viraliza por comparações com 'A Substância'

A diferença das duas está em seu gênero. Enquanto A Substância se desenvolve num body horror ao longo de sua duração, A Fórmula tem um tom mais romântico, focando no relacionamento entre Angélica/Afrodite e Ricardo e as complicações que essa vida dupla traz para o casal. Apesar do tom mais cômico, ambas as produções refletem sobre a pressão estética exercida sobre mulheres mais velhas e discute a distância que as pessoas estão dispostas a ir para se adequar a um padrão de beleza.

A Fórmula está disponível no Globoplay, enquanto A Substância pode ser conferida na Mubi.