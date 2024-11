Band e Datena encerram contrato após 21 anos

Depois de 21 anos de vínculo, Band e José Luiz Datena encerraram seu contrato. O apresentador, que deixou os trabalhos na emissora para tentar a eleição como prefeito de São Paulo em 2024, já havia confirmado que não retornaria ao comando do Brasil Urgente, atração policial que apresentou por 20 anos.

Em comunicado enviado à imprensa nesta quinta-feira, 28, a Band confirmou o fim do vínculo, iniciado em 2003 - com breve hiato entre junho e agosto de 2011, quando ele voltou à Record TV. "Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento", disse a emissora.

Antes de encerrar seu vínculo empregatício, emissora e apresentador planejavam uma atração voltada ao entretenimento para a grade de 2025, mas o projeto acabou não se realizando.

Leia o comunicado completo emitido pela Band:

"Em comum acordo, Band e o apresentador José Luiz Datena encerram o contrato.

Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento.

A Band reforça o enorme carinho por Datena e os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos."

Até o momento, Datena não revelou quais serão os próximos passos da carreira.