Robert Benton morre aos 92 anos; relembre a carreira do diretor 3 vezes vencedor do Oscar

Robert Benton, roteirista e diretor por trás de clássicos como Kramer vs. Kramer e Bonnie e Clyde - Uma Rajada de Balas, morreu no último domingo, 11, em sua casa em Manhattan, Nova York (EUA). A morte foi confirmada ao New York Times nessa terça-feira, 13, por sua assistente e empresária de longa data, Marisa Forzano. O cineasta tinha 92 anos.

Benton ficou conhecido no fim dos anos 1960, ao coescrever com David Newman o roteiro de Bonnie e Clyde - Uma Rajada de Balas, filme que chocou e fascinou o público com seu retrato ousado dos famosos ladrões de banco da era da Grande Depressão. Dirigido por Arthur Penn e estrelado por Warren Beatty e Faye Dunaway, o longa ajudou a abrir caminho para uma nova geração de cineastas americanos mais experimentais e ousados.

Em 1979, foi com Kramer vs. Kramer que Benton alcançou o ápice do reconhecimento: ele escreveu e dirigiu o drama familiar que rendeu dois Oscars, de direção e roteiro adaptado. A obra, protagonizada por Dustin Hoffman e Meryl Streep, virou referência por tratar com sensibilidade temas como separação, paternidade e disputas de custódia. Em 1984, ele foi mais uma vez reconhecido pela Academia e levou a estatueta dourada pelo roteiro original de Um Lugar no Coração.