Veja a programação desta quinta do Rock in Rio, com line-up e horário dos shows

Nesta quinta-feira, 19, começa a segunda semana do Rock in Rio. O festival que acontece a cada dois anos no Rio de Janeiro terá atrações musicais nacionais e internacionais. Nomes como Jão, Ed Sheeran, Joss Stone, Will Smith, Glória Groove, Pedro Sampaio e Xande de Pilares passarão pelos palcos do festival, que tem início às 14h, com a abertura dos portões. Confira a line-up completa:

Confira a programação de 19 de setembro (quinta-feira)

Palco Mundo

- 16h40: Jão

- 19h: Joss Stone

- 21h20: Charlie Puth

- 0h: Ed Sheeran

Palco Sunset

- 15h30: Pedro Sampaio

- 17h50: Felipe Ret convida Caio Luccas

- 20h10: Ferrugem convida Gilsons

- Will Smith

- 22h45: Gloria Groove

Palco New Dance Order

- 22h: Illusionize

- 23h30: Gabe

- 1h: Victor Lou

- 2h30: Wade

Palco Espaço Favela

- 16h: Vinny Santa Fé

- 19h: Fundo de Quintal

- 21h: Xande de Pilares

Palco Global Village

- 15h30: Sambaiana

- 17h30: Bixiga 70

- 19h15: Noa Kirel

Palco Supernova

- 15h: WC No Beat convidan Mc Gabzin, Felp22 e MC Th

- 17h: Young Piva

- 18h30: Aka Rasta

- 20h30: Lil Whind convida Omni Black e Rapadura