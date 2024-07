Lisa Kudrow, a Phoebe de 'Friends', se irritava com risadas exageradas: 'Não era honesto'

Vinte anos depois do final de "Friends", a atriz Lisa Kudrow admitiu que se irritava com o público durante as gravações da série. Em entrevista ao podcast Conan O'Brien Needs a Friend, a intérprete da Phoebe contou que, às vezes, os espectadores presentes no estúdio tinham reações exageradas para as piadas e atrapalhavam o ritmo do episódio: "Eles riam demais. Nem era tão engraçado".

"Não era uma reação honesta e isso me irritava. Agora vocês estão arruinando o timing do resto da série. Tem outras piadas", relembrou ao comediante. "Algumas vezes, se eles estivessem rindo por muito tempo, eu só olhava para o público realmente irritada".

Vale lembrar que, como uma sitcom tradicional, "Friends" era filmada ao vivo diante de uma plateia - diferentemente de "How I Met Your Mother", por exemplo, que na maior parte das vezes acrescentava as risadas dos espectadores depois das cenas já estarem gravadas.