Primavera Sound: festival anuncia shows espalhados pela cidade de São Paulo

A segunda edição do Primavera Sound São Paulo acontecerá entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, com headliners como The Cure, The Killers e Pet Shop Boys confirmados no Autódromo de Interlagos. Para "esquentar" a cidade, o evento trará shows exclusivos para a capital paulista.

O chamado Primavera na Cidade acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, e contará com 11 atrações, entre os palcos do Cine Joia e Audio. A iniciativa terá apresentações nacionais e internacionais, com a proposta de "não virar as costas para o circuito musical das cidades", afirma Joan Pons, Head de Comunicação do festival.

Quem já possui o ingresso na modalidade "Passaporte" do Primavera Sound poderá resgatar, gratuitamente, suas entradas para os shows na cidade, entre os dias 6 de novembro, às 12h, e 13 de novembro, às 23h59, ou até durarem os ingressos.