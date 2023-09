Criolo pede aumento de salário para professores: 'Holerite diz 'desista''

Sempre que me permitido for, eu vou falar: 'olhe com amor e com carinho para os professores e professoras do Brasil'. A gente nem sabe em que condições eles estão chegando na sala de aula. Criolo

Para o filho da professora e filósofa Maria Vilani Cavalcante Gomes, a desvalorização da profissão da qual ele também fez parte por mais de 10 anos é uma realidade estrutural e cria uma atmosfera de "perseguição" que afeta a saúde mental dos professores.

As pessoas que são sérias em educação no Brasil são perseguidas. 'Ah, mas como são perseguidas?' É só você ver o salário de um professor. Todo mês você vê o seu holerite e o teu holerite está falando 'desista', então acho que é importante não fechar os olhos para esse caos que vivemos e esse abismo profundo de descaso com as pessoas que dedicam sua vida ao futuro do Brasil. Criolo.

O músico também chamou a atenção para as desigualdades dentro da sala de aula entre os alunos: "Quem pode estudar no Brasil de verdade? Quem chega bem alimentado numa escola, com a família estruturada, comidinha quente, e entende tudo porque está super bem?"

Com olhar otimista, Criolo citou um de seus trabalhos mais recentes que dialoga com o tema. "Pretos Ganhando Dinheiro Incomoda Demais", de seu último álbum, "Sobre Viver", de 2022, é um projeto criado por alunos e alunas do Soma+, plataforma educacional para jovens talentos negros, indígenas e moradores de periferias do Brasil em colaboração com as agências, Gana e Mooc, a Oloko Records.

Para o músico, as oficinas de audiovisual oferecidas por essas agências são uma "provocação" ao mercado de trabalho: "Esses jovens não serão apenas absorvidos pelo mercado de trabalho. Eles vão revolucionar o modo de se construir as coisas no Brasil, eu acredito e eu tenho fé que os nossos jovens são portadores de solução".