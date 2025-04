Leo cai para trás ao ser confrontada por dois ricaços em 'Dona de Mim'

No capítulo de quarta-feira (30), da novela "Dona de Mim" (Globo), Leo foge de casa para se apresentar no emprego no lugar de Stephany.

Abel pede que Sofia não faça nenhuma brincadeira ou dê sustos na nova babá. Leo chega para fazer a entrevista e se preocupa ao encontrar Samuel.

Sofia conhece Leo. Felipa canta para Danilo, que se emociona. Samuel questiona Ayla sobre Leo/Stephany. Sofia e Leo se entendem, e Denise fica impressionada. Samuel avisa a Abel sobre Leo.