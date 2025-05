Kami e Marlon juntos? Detalhe em cena indica novo casal em 'Dona de Mim'

Bárbara (Giovana Cordeiro), Marlon (Humberto Morais) e Leo (Clara Moneke) em 'Dona de Mim' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Ainda neste capítulo: Durval decide ajudar Ryan a falar com Dedé. Marlon se aconselha com Luisão. Vespa manda Lucas entregar um celular para Dedé. Leo sente a falta de Sofia.

Breno se desespera com as ideias de Filipa para a nova coleção da Boaz. Sofia sente medo da nova babá. Jaques gosta de saber que as ideias de Filipa trarão um grande gasto para Boaz.

Todos estranham o comportamento de Sofia. Leo começa a vender bolos na faculdade de Stephany. Samuel e Davi levam Sofia para ver Leo.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.