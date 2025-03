Conheça Leona, a protagonista de 'Dona de Mim', próxima novela das sete

Com a revenda das lingeries Boaz, marca tradicional e familiar que tem fábrica na região, ela tenta fechar as contas. Leona está sempre usando a criatividade para conseguir uma graninha a mais e garantir o forró na Feira de São Cristóvão no final de semana com as suas duas melhores amigas: Kami (Giovanna Lancellotti) e Pam (Haonê Thinar).

Determinada, Leo sempre age com boas intenções, mas frequentemente se vê em situações complicadas - em que ela mesma se coloca. Apesar da energia lá em cima, Leona carrega uma dor profunda, e se faz de durona para tentar esconder a todo custo.

Há sete anos, quando era estudante de Comunicação e Marketing e estava prestes a se casar com Marlon (Humberto Morais), grávida de seis meses de sua primeira filha, Sophya, Leona viu seu mundo desabar em uma sala de ultrassonografia. A perda da gestação, que já estava quase na reta final, mudou sua vida e deixou cicatrizes que ela luta diariamente para superar.

Leona (Clara Moneke) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Avó de Leona, Yara é uma mulher prática e vaidosa que trabalhou duro até a aposentadoria para sustentar a família e agora apoia as netas em suas lutas diárias. Se engana quem pensa que é uma senhora caseira - ela não perde a oportunidade de se divertir e curtir um forró.