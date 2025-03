'Tinha acabado de ter bebê': a preparação de atriz para fazer 'Dona de Mim'

Estreante em novelas, Haonê Thinar se prepara para viver uma das melhores amigas da protagonista Leo, interpretada por Clara Moneke, em "Dona de Mim". A próxima novela das sete estreia em abril na Globo.

Preparação

A preparação para a trama começou logo depois de um momento especial para Haonê Thinar. "Eu tinha acabado de ter bebê, minha filha tem dois meses agora. A preparação começou em janeiro e eu só pude ir para o Rio de Janeiro no dia 20 de janeiro. Fiz algumas preparações separadas do restante do elenco, mas foram de grande ajuda e aprendizado. As gravações estão sendo ótimas, com toda uma estrutura e atenção de todos. É muito diferente do que imaginei, mas está sendo muito bom. Estou gostando muito da experiência e é a realização de um sonho... Trabalhar com o Allan e a Rosane é incrível".

Estreante na TV, como atriz chegou à novela? "Eu fazia a peça Meu Corpo Está Aqui, da Júlia Spadaccini, e a Rosane foi me ver na estreia. Ela gostou muito de mim e entrou em contato antes da novela. Fizemos uma videoconferência e construímos um pouco da personagem juntas. Quando o Giovani Barros, produtor de elenco, me fez o convite oficial, foi algo grandioso. Entrar para o audiovisual na maior emissora do país foi uma grande felicidade".